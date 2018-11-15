Против антирасистской резолюции ООН выступили только США и Украина

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял на заседании российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Как передает ТАСС, документ одобрили представители 130 стран, 51 человек воздержались и два постпреда выступили против – от США и Украины.

Резолюция содержит 66 пунктов, в которых, в частности, отмечается глубокая озабоченность по поводу героизации национал-социалистических организаций, в частности, Ваффен СС, которым в некоторых государствах устанавливают памятники.

Документ призывает все страны мира ликвидировать, в том числе, законодательно, любые формы расовой дискриминации.

Представляя перед голосованием документ, директор департамента министерства иностранных дел России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов отметил, что в настоящее время имеется тенденция фальсифицировать историю "в угоду ложной политкорректности и конъюнктурным геополитическим соображениям".

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах, где развязана война против памятников солдатам Красной армии, победивших "коричневую чуму" ХХ века, героизация нацизма возведена в ранг государственной политики.

Дипломат напомнил, что кроме войны с монументами, в данных странах ежегодно совершаются факельные националистические марши в честь фашистов и коллаборационистов, очень напоминающие подобные сборища в гитлеровской Германии.

В ходе дискуссии американские представители предложили свои поправки к проекту, но они были отклонены комитетом. Против их включения в резолюцию проголосовали 75 государств, 88 воздержались. За них выступили лишь сами США и опять же Украина.

Аляутдинов отметил, что данные поправки, по сути дела, предлагают оправдать национал-социализм и поставить под сомнение итоги Нюрнбергского трибунала. Он подчеркнул, что это приведет к новому витку национализма и ксенофобии, в частности, по отношению к мигрантам.