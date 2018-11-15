Карлсен и Каруана снова сыграли вничью

В Лондоне проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Пятая партия, как и четыре предыдущих, завершилась вничью.

Карауна на этот раз играл белыми. После 34 хода соперники согласились на ничью. Счет в матче 2,5 -2,5. Шестая партия, в которой белые фигуры будут у Карлсена, запланирована на пятницу.

Согласно регламенту, соперники проведут 12 партий. Если победитель не будет выявлен, то для определения чемпиона мира будут проведены дополнительные четыре партии по правилам быстрых шахмат (рапид).