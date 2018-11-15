Польские футболисты проиграли чехам

Сборная Польши проиграла в товарищеском матче соседям из Чехии 0:1. Единственный мяч на счету чешского полузащитника Якуб Янкто.

Янкто отличился на 52 минуте встречи. Все попытки поляков избежать поражения оказались напрасными. Эта встреча стала для капитана сборной Польши Роберта Левандовского стотой в составе национальной команды.

Ранее в формате Лиги наций играли команда Казахстана и Латвии. Встреча в Астане завершилась вничью 1:1. На гол казахстанца Гафуржана Суюмбаева на 37 минуте у латвийцы ответили точным ударом Дениса Ракеля на 49.