На западе Москвы ДТП переросло в конфликт со стрельбой

На западе Москвы на улице Академика Павлова в районе дома 50 произошло ДТП с участием двух машин.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что в результате между водителями произошел конфликт. Один из водителей достал предположительно травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Стрелявший скрылся с места происшествия, передает ТАСС. Ведется розыск правонарушителя.