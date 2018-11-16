Пятилетний Рахим из Чечни готов побить свой рекорд и отжаться пять тысяч раз

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни, который отжался четыре тысячи раз за два с половиной часа, готов увеличить результат до пяти тысяч отжиманий.

12 ноября Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4 тысячи 105 раз, однако этот результат не был официально зафиксирован Книгой рекордов России, поскольку что мальчик несколько раз отвлекался, а также переставлял ладони, чтобы передвигать счетные палочки.

Популярность Рахима не осталась без внимания главы Чечни. Накануне Рамзан Кадыров встретился с юным спортсменом и подарил ему автомобиль Mercedes.

По словам отца, мальчик стал кумиром многих детей, через соцсети ему поступают предложения провести индивидуальные тренировки, дети хотят с ним увидеться. Как сказал ТАСС Куриев-старший, его сын способен на новый рекорд.

"Он не только четыре, а и пять тысяч может сделать в присутствии любой комиссии", — заявил отец мальчика.