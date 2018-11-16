Англичане проводили Руни из сборной, крупно обыграв американцев

Сборная Англии провела в Лондоне товарищеский матч с футболистами США. Англичане выиграли 3:0. Эта встреча стала последней для Уэйна Руни в составе национальной команды.

Сам Уэйн Руни начал матч на скамейке запасных. Но перед началом встречи футболисты обеих команд устроили для знаменитого английского нападающего почетный коридор. Всего Уэйн провел в составе сборной 119 встреч, в которых забил 53 мяча.

Руни появился в своем 120-м матче на 59 минуте, заменив Джесси Лингарда. Англичане к тому времени вели 2:0. В середине первого тайма Лингард и Трент Александр-Арнольд с интервалом в полторы минуты забили по мячу в ворота Брэда Гьюзана.

Уэйн Руни хотел забить сам, но не получилось. Однако новичок сборной Англии Каллум Уилсон сумел поразить ворота американцев и установил окончательный счет – 3:0 в пользу родоначальников футбола.