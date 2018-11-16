США отложили введение новых пошлин против КНР

Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение нового раунда импортных пошлин на товары из Китая, чтобы попытаться уладить торговые разногласия с Пекином путем диалога.

Такую информацию представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер передал некоторым руководителям компаний, сообщила газета Financial Times. Вместе с тем, добавляет издание, планы введения нового раунда импортных пошлин в отношении Китая не были отменены.

При этом сам Лайтхайзер, на которого ссылается газета, приведенную ей информацию опроверг, подчеркнув, что никаких утверждений об изменении намерений Вашингтона он не делал, передает ТАСС.

В настоящее время двусторонние переговоры между США и Китаем, прерванные в середине сентября, возобновились.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. КНР ответила пошлинами на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер.