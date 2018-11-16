Чтобы не портить статистику: главврач роддома в Калининграде не стала бороться за жизнь ребенка
Чудовищная история в Калининграде. Младенец умер в роддоме из-за того, что главврач пожалела лекарство. Стоит оно 20 тысяч рублей. Препарат в наличии был, но тратить его, видимо, оказалось жалко. Решив, что младенец не выживет, главврач написала в карте, что ребенок родился мертвым. Чтобы не портить статистику.
В четвертом роддоме Калининграда работают следователи, идет допрос медперсонала, изъяты медицинские карты рожениц и другие документы. Получить комментарии в самом роддоме не возможно.
Накануне здесь произошел случай, о котором говорит весь город. В роддоме для новорожденного пожалели дорогостоящее лекарство, из-за чего ребенок умер.
По данным следствия, ио главврача Елена Белая распорядилась не вводить ему дорогой препарат, хотя по медицинским показаниям он был жизненно необходим малышу.
Речь идет о препарате "Куросурф", который назначают новорожденным, находящимся на искусственной вентиляции легких. По данным областного правительства, роддом №4 обеспечен этим лекарством. Оно не считается дефицитным и в Калининграде. Его цена варьируется от 20 до 24 тысяч рублей.
"Куросурф", снижающий осложнения от респираторных заболеваний, по мнению врача, уже не спас бы мальчика, родившегося на очень раннем сроке. По версии следствия, Елена Белая просто пожалела тратить на умирающего ребенка дорогое лекарство.
Ио главврача роддома Елена Белая не стала бороться за жизнь новорожденного и даже, как говорится в материалах дела, распорядилась позаботиться о том, чтобы не ухудшать показатели роддома и не портить благоприятную картину работы учреждения.
"Подозреваемая дала указание медперсоналу сделать все возможное, чтобы ребенок не выжил. Желая скрыть преступление, избежать ответственности и улучшить статистику медучреждения в части детской смертности, сказала подчиненным переписать историю родов ребенка и указать, что ребенок родился мертоврожденным", — говорит представитель СКР Наталья Гацко.
Против ио главврача роддома возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Губернатор области выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка. Региональное Министерство здравоохранения проводит свое расследование и выясняет правомерность действий врача, и мог бы мальчик, появившийся на свет на 24 неделе выжить, если бы ему был введен "Куросурф".
"Цикл жизни на таком этапе рождения крайне нестабилен. По информации, на искусственной вентиляции легких ребенок прожил несколько часов и умер. Говорить, на сколько повлияло на это назначение или не назначение препарата, преждевременно, пока не выяснятся результаты вскрытия", — говорит начальник Управления информационной политики и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас Елена Беговая задержана. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.
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