Роджер Федерер вышел в полуфинал Итогового турнира

На проходящем в Лондоне Итоговом турнире АТП швейцарец Роджер Федерер выиграл у южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона в двух партиях. Эта победы позволила Федереру выйти в полуфинал соревнований.

Роджер Федерер победил Кевина Андерсона в двух партиях 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 18 минут. Федерер выиграл три встречи, стал победителем группы Лейтона Хьюитта и вышел в полуфинал Итогового турнира.

Кевин Андерсон также стал участником полуфинала, выиграв два матча на групповой стадии. Их соперники определятся после завершения группового турнира в группе Густава Куэртена.