Мария Бутина, арестованная в США, требует снять с нее обвинения

Россиянка Мария Бутина требует снять с нее все или часть обвинений в американском суде, так как они строятся на непрочной основе с точки зрения Конституции. Об этом говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.

В частности, Бутина заявляет, что обвинения нарушают принцип свободы слова и что отдельные пункты обвинения недостаточно различаются, так что нет никакого повода предъявлять их по отдельности. Адвокаты россиянки говорят о том, что закон слишком расплывчат, когда говорится о "работе на иностранное правительство".

"Сторона властей не заявляет, что Бутина была на службе Российской Федерации в качестве офицера разведки или иностранного агента в каком-либо традиционном понимании. Вместо этого власти заявляют, что Мария — агент Кремля, поскольку она делилась памятными событиями в Америке и наивным юношеским оптимизмом относительно улучшения российско-американских отношений с другими людьми", — отмечают адвокаты.

По их словам, если фантазии насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах и надеждах делает ее иностранным агентом, тогда получается, что множество людей нарушают закон, сами того не зная. А первая поправка к Конституции США защищает выражение мнений вне зависимости от того, насколько они непопулярны или вызывают спор.

Марию Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом, сообщает ТАСС.