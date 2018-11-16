Карасин: планы Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске нагнетают ситуацию

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что планы Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске и проведение военно-морских учений нагнетают ситуацию в Азовском море, передает ТАСС.

"Периодические военно-морские учения, которые перекрывают зону Азовского моря, имеют место", — подтвердил Карасин.

"Ситуация опасная, и нагревается она Киевом", — заявил замглавы МИД РФ.