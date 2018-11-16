На российских продовольственных товарах появятся специальные знаки качества

Специальные знаки с дополнительной информацией по качеству появятся в России на продовольственных товарах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в опубликованном в четверг интервью "Российской газете".

"На продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. К 2024 году мы планируем, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания", — отметила Голикова.

По ее словам, ведение реестра по качеству будет поручено Роспотребнадзору. В лабораториях ведомства начнет проводиться оценка состава продовольственных товаров "с полок" во всех регионах страны. Итоговая информация будет публиковаться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

В августе этого года президент России подписал закон об органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающий специальную маркировку такой продукции и государственную поддержку ее производителей. Федеральный закон вступает в силу в 2020 году.

По словам Олега Мироненко, исполнительного директора Национального органического союза, на данный момент перед российским органическим сообществом стоит задача отработать целый ряд внутренних вопросов.

"Идет большая работа по формированию сертификационной системы", — заявил он 24 октября в Ереване на круглом столе в рамках международного форума "Евразийская неделя". Также, по его словам, специалисты хотят ввести графический знак органики и создать "взаимопересекаемый реестр" производителей такой продукции.

Объем российского рынка органики составляет порядка 160 млн евро. При этом Россия сама производит только чуть более 20% потребляемой ею органической продукции.