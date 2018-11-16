Йоахим Лёв: все решилось в первом тайме

Сборная России по футболу с результатом 0:3 проиграла в Лейпциге команде Германии. Все три мяча были забиты до перерыва. Главный тренер немцев Йоахим Лёв считает, что судьба встречи решилась в первом тайме.

"Первый тайм был очень хороший по качеству. Но после перерыва можно отметить падение динамики и низкую заполняемость зон. Это можно объяснить молодостью наших футболистов. Однако можно с уверенностью сказать, что после первого тайма исход встречи был определен", — приводит слова Лёва ТАСС.

Тренер сборной Германии не стал придавать большого значения результату. "Результат — это не самое главное. Куда важнее правильно использовать свободные зоны и создавать моменты у ворот соперника и я хотел, чтобы нападающие играли хладнокровно".