На Кубе завершилось общественное обсуждение проекта новой конституции страны

На Кубе завершились общественные обсуждения и внесение предложений в проект новой конституции Кубы, референдум по которому запланирован на февраль следующего года.

В обсуждениях приняли участие более семи миллионов кубинцев, в том числе проживающие за пределами страны. В ходе дебатов было подано около полутора миллионов инициатив по поправкам.

Проект новой конституции одобрен парламентом в июле этого года. После обсуждения документ вернется на доработку, после чего будет вынесен на всенародное голосование.

Как заявляется, принцип социалистического характера государства и руководящей роли Компартии в новой конституции останется неизменным.

Как сообщает ТАСС, в числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение времени нахождения на государственных постах и легализацию однополых браков.