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16 ноября 201804:29

Сборная Хорватии простилась с тремя ветеранами

EPA

Сборная Хорватии по футболу в матче пятого тура Лиги наций обыграла в Загребе команду Испании с результатом 3:2. Встрече предшествовало торжественное прощание с тремя ветеранами команды, ставшими серебряными призерами последнего чемпионата мира.

Вратарь Даниэль Субашич, защитник Ведран Чорлука и нападающий Марио Манджукич приняли решение завершить выступления за национальную команду и сосредоточиться на игре за свои клубы – соответственно "Монако", "Локомотив" и "Ювентус". Во время церемонии проводов игрокам были вручены футболки с количеством матчей, которые провели в сборной.

Хорваты выиграли 3:2, причем два мяча в ворота испанцев забил защитник Тино Едвай. Победный гол он провел на третьей добавленной минуте. У сборной Испании один из мячей на счету защитника Серхио Рамоса. Этот гол стал для него сотым в карьере.

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