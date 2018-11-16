Правительство выделило Приморью полтора миллиарда на социальные нужды

На встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделило Приморскому краю 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и другие социальные нужды, а также еще 850 миллионов из резервного фонда для решения социально-экономических задач.

Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что часть выделенных денег должна пойти на ремонт стадиона "Авангард" во Владивостоке, передает ТАСС.

Премьер-министр попросил Кожемяко обеспечить контроль за надлежащим расходованием этих средств.