"Спартак" постарается приобрести полузащитника сборной России

Московский "Спартак" зимой предпримет попытку приобрести полузащитника грозненского "Ахмата" и сборной России Антона Швеца. 25-летний футболист может обойтись красно-белым в 3 миллиона евро.

Как сообщает сайт www.euro-football.ru, инициатива приглашения Швеца исходит от нового тренера москвичей Олега Кононова. В прошлом году Кононов, тренировавший "Ахмат", пригласил Антона в свою команду. Сейчас же Кононов хочет возобновить сотрудничество с футболистом. Кроме того, интересы игрока и тренера представляет одно и то же агентство "ProStar".

Антон Швец пришел в "Ахмат" летом 2017 года из испанского "Вильярреала". Весной футболист дебютировал в составе сборной России. В нынешнем сезоне Швец сыграл 9 матчей, забил один мяч – в ворота "Спартака", после чего получил травму стопы и перенес операцию. Футболист вернется в строй только зимой.