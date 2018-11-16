В Петербурге президент обсудит положение с лекарствами в стране

Как повысить эффективность системы обеспечения лекарствами — этот вопрос сегодня обсудят в Петербурге, где президент России проведет выездное совещание. Владимир Путин находится в северной столице с рабочей поездкой.

Ожидается, что с докладом выступит глава Минздрава страны. Ранее Вероника Скворцова уже рассказала об информационно-аналитическом комплексе, который заработал в январе. Ожидается, что скоро под государственный контроль возьмут все этапы — от планирования до распределения препаратов.

Сегодня же главу государства ждут на открытии седьмого культурного форума в Петербурге. По традиции на Новой сцене Мариинки выступят уже состоявшиеся и молодые звёзды мировой сцены. В форуме участвуют представители примерно ста стран, передает телеканал "Россия 24".