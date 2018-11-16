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Дело саудовского журналиста 38 минут назад

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16 ноября 201806:42

Американские сенаторы представили законопроект о приостановке поставок оружия Саудовской Аравии

Американские сенаторы представили законопроект о приостановке поставок оружия Саудовской Аравии. Повод — гибель журналиста Джамаля Хашогги.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против семнадцати подданных королевства, причастных к убийству обозревателя The Washington Post.

Между тем, Белый дом делает все возможное, чтобы сохранить отношения с ключевым партнером на Ближнем Востоке. Сообщения об уголовном преследовании виновных в Госдепе назвали "хорошим первым шагом", передает "Россия 24".

Кроме того, NBC сообщает: президент США надеется, что Турция все же смягчит жесткую риторику в отношении Эр-Рияда.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги погиб 2 октября в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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