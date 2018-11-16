Азовское море могут закрыть для судов из Украины. В Совете Федерации не исключили, что пойдут на это в ответ на жесткие действия Киева, который ранее задержал 15 кораблей только за то, что они заходили в порты Крыма.

Сенатор Франц Клинцевич назвал случившееся "явным беспределом", передает "Россия 24". Он считает, что Россию подталкивают к резким мерам.

О задержании судов в Бердянске и Мариуполе украинская погранслужба сообщила накануне. В заявлении указано, что в поле зрения еще почти тысяча кораблей-нарушителей.