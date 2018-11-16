Из-за мигрантов Пентагон усилил охрану на границе с Мексикой

Число военных, которые охраняют границу США с Мексикой, достигло почти шести тысяч, отчитались в Пентагоне. Охрану усилили из-за приближения к территории Соединенных Штатов каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

МВД Мексики сообщает, что с конца октября убежище в стране запросили около четырех тысяч человек. По разным оценкам, в приграничном мексиканском городе США сейчас собралось более тысячи мигрантов, преимущественно из Гондураса, сообщает "Россия 24". Они рассчитывают запросить политическое убежище в Соединенных Штатах.

На минувшей неделе президент США подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.