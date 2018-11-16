Coca-Cola может потерять 345 миллионов из-за мошенничества

Coca-Cola грозит штраф в 345 миллионов долларов. Об этом пишет Financial Times.

Мексиканский предприниматель Хосе Антонио дель Валле обвиняет компанию в корпоративном мошенничестве и краже промышленной собственности, сообщает "Россия 24".

Поводом для судебного разбирательства стал напиток Fanta Gaba.

Валле еще в 2012 году разработал газировку с добавлением гамма-аминомасляной кислоты — GABA. Эта добавка очень популярна в Японии. Он запустил производство напитка Go Gaba в Мексике и Нидерландах.

Через четыре года бизнесмен связался с Coca-Cola, предложив ей международное сотрудничество. Оно предполагало, что американская корпорация получит доступ к рецептуре Go Gaba, но не будет выпускать аналогичный продукт в течение первых 30 месяцев с момента заключения сделки с Валле. Соглашение было подписано в декабре 2017 года, но уже через шесть месяцев в Японии появилась Fanta Gaba от Coca-Cola.