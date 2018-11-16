Испания поддержала идею отдельной от США общеевропейской армии

Глава Минобороны Испании поддержала идею создания общеевропейской армии. Маргарита Роблес назвала предложение президента Франции Эммануэля Макрона положительным и заявила, что уже 19 и 20 ноября эту идею могут обсудить министры обороны стран Евросоюза.

Глава Франции предложил создать независимую от США общеевропейскую армию в начале месяца. Инициативу Макрона поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В свою очередь президент США назвал идею французского коллеги очень оскорбительной. Дональд Трамп добавил, что "Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую Соединенные Штаты значительно субсидируют".