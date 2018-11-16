Молодые российские хоккеисты выиграли суперсерию

Молодежная сборная России по хоккею выиграла суперсерию с канадскими сверстниками. В шестом матче наши хоккеисты в дополнительное время обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека со счетом 3:2.

Для победы в суперсерии нашей команде было достаточно не проиграть в основное время шестую встречу. Но сделать это было нелегко. Долгое время канадцы выигрывали 1:0 за счет шайбы, заброшенной в первом периоде. В начале третьего периода Степан Старков сравнял счет. Но соперник вышел вперед на 49 минуте. Лишь за 14 секунд до окончания третьего периода Дмитрию Загороднему удалось забросить вторую шайбу.

Счет 2:2 уже сделал подопечных Валерия Брагина победителями серии. Но, согласно регламенту, командам пришлось продолжить выяснение отношений в овертайме. Савелий Ольшанский в большинстве отправил шайбу в ворота канадцев и принес сборной России победу 3:2 в матче и 4:2 в серии..

Сборная России впервые с 2014 года смогла выиграть суперсерию. Это четвертый подобный успех наших молодых хоккеистов. Ранее они еще три раза становились победителями — в 2010, 2012, 2014 годах. Канадцы побеждал в сериях 12 раз.