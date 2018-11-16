Жители Тель-Авива вышли на митинг против перемирия с палестинскими группировками

Сотни жителей Тель-Авива вышли на митинг у штаб-квартиры Сил обороны Израиля. Активисты выступили против перемирия, которое власти страны заключили с палестинскими группировками, передает "Россия 24".

В начале недели из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около пятисот ракет, Силы обороны страны тоже ответили ударами по позициям боевиков. После достижения перемирия Глава Минобороны Израиля, Авигдор Либерман в знак протеста покинул свой пост. Это существенно ослабило позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.