В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров. По последним данным, погибло уже более 60 человек. Сегодня обнаружены останки еще семи, передает "Россия 24".

Резко возросло и количество пропавших без вести. Ищут свыше шестисот жителей штата.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В округе Бьютт пожар, которому дали имя "Кэмп", охватил сотни километров; сожжены тысячи жилых домов. Полиция сообщает об участившихся случаях мародерства: грабители выносят имущество из брошенных в панике зданий.