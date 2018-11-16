Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks

Минюст США предъявил обвинения Джулиану Ассанжу. Ранее источники заявляли, что в деле против основателя WikiLeaks могут быть пункты о нарушении закона о шпионаже, передает телеканал "Россия 24".



В Вашингтоне рассчитывают, что суд будет проходить в США. Адвокат Ассанжа подозревает, что власти Эквадора могут выдать его подзащитного. Юрист не исключает некоего соглашения по этому поводу между США, Великобританией и Эквадором.

Ранее Эквадор уже отказал Ассанжу в иске о защите его прав, как беженца, хотя скандально известный деятель скрывается в посольстве Эквадора от преследований уже шесть лет.