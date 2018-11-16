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16 ноября 201809:22

В Петербурге подпишут соглашение о проведении "Русских сезонов" в Германии

16 ноября в 12:00 на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума (Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 41) состоится подписание важных соглашений о сотрудничестве в сфере культуры и искусства в рамках реализации международного культурно-просветительского проекта "Русские сезоны", который в 2019 году примет Германия.

Подписантами документов станут российские и иностранные представители органов власти, культурных учреждений, организаторов и операторов мероприятий. Соглашения положат начало новым культурным проектам, развитию международного сотрудничества, укреплению связей в области культуры.

Министерство культуры Российской Федерации и комитет по культуре Санкт-Петербурга подпишут дорожную карту проекта "Русские сезоны" на 2019 год. Свои подписи под документом поставят заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Владимирович Степанов и председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Эдуардович Сухенко.

Дирекция международного культурного проекта "Русские сезоны" и Российский центр науки и культуры в Берлине подпишут соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Русские сезоны" в Германии. В подписании примут участие директор Автономной некоммерческой организации содействия концертной деятельности "Русские сезоны" Алексей Николаевич Лебедев и директор Российского центра науки и культуры в Берлине Павел Александрович Извольский.

Дирекция международного культурного проекта "Русские сезоны", Государственное бюджетное учреждение культуры Москвы "Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и Немецкая опера на Рейне подпишут документ о проведении гастролей театра "Геликон-опера" в Германии. Подписанты соглашения – директор АНО содействия концертной деятельности "Русские сезоны" Алексей Николаевич Лебедев, генеральный директор – художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский музыкальный театр "Геликон-опера" Дмитрий Александрович Бертман, генеральный директор Немецкой оперы на Рейне Кристоф Майер.

Еще одно соглашение о проведении гастролей подпишут государственное бюджетное учреждение культуры Москвы "Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" в лице его директора Григория Ильича Ковалевского и международное концертное агентство Berin Iglesias Art в лице президента холдинга Максима Аркадьевича Берина.

Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" и Тюрингский симфонический оркестр под управлением маэстро Фабио Мастранджело подкрепят договоренности о проведении совместных концертов. Соглашение подпишут директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Театр "Мюзик-Холл" Юлия Николаевна Стрижак, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Театр "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело, художественный руководитель и главный дирижер Тюрингского симфонического оркестра Оливер Ведер.

Будет подписано соглашение о концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Народного артиста СССР Юрия Абрамовича Башмета на сцене Берлинской филармонии в рамках "Русских сезонов" в Германии. Участниками подписания станут основатель, художественный руководитель и главный дирижер Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Абрамович Башмет и директор Международного музыкального агентства "Карстена Витта" Ян Дрибинский.

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