Черчесов по числу поражений обошел всех тренеров сборной России

Проигрыш сборной России в товарищеском матче против немцев стал для Станислава Черчесова 11-м на посту главного тренера. Этот результат оказался худшим в истории. Ранее никто из наставников национальной команды не проигрывал так часто.

По этому показателю Черчесов обошел Гуса Хиддинка и Олега Романцева. У голландского тренера было 10 поражений в 39 встречах, у россиянина – 10 проигрышей в 60 матчах. Отметим, что для Черчесова игра с немецкой сборной стала 30-й на посту наставника сборной.

Напомним, что россияне уступили немецкой команде со счетом 0:3. Следующий матч национальная сборная проведет 20 ноября. В заключительном туре группового этапа Лиги наций подопечные Станислава Черчесова встретятся с футболистами из Швеции.