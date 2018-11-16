Депутат, живущий на прожиточный минимум: хуже можно питаться только на детское пособие

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, питающийся в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с бывшим министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, считает, что хуже можно питаться только на детское пособие, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ попало видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме прожиточного минимума. Чиновница утверждала, что 3700 рублей — достаточно "для минимальных физиологических потребностей", отмечая, что "макарошки стоят всегда одинаково". После этого губернатор области принял решение уволить Соколову с формулировкой "по собственному желанию", а Бондаренко с 24 октября пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

"Чем питаться на продуктовую корзину, еще хуже можно питаться только на пособие для ребенка", — сказал Бондаренко.

В настоящее время базовый размер пособия на ребенка в Саратовской области составляет 414,77 рубля в месяц.

Депутат заявил ранее о необходимости установить стоимость продуктовой корзины на уровне не ниже 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума — 20 тысяч рублей.