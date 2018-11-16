"ПОРА" и МГУ представили рейтинг устойчивого развития Баренц-региона

15 ноября на VII Экологическом форуме "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий" в Мурманске был представлен рейтинг устойчивого развития провинций Баренцева Евро-Арктического региона – "Полярный индекс. Баренц-регион".

"Полярный индекс" — совместный проект Экспертного центра "ПОРА" и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Ранее в рамках проекта были разработаны два рейтинга устойчивого развития российской Арктики: рейтинг регионов Арктической зоны РФ и рейтинг компаний, работающих на этой территории. Рейтинг устойчивого развития Баренц-региона — новый этап развития проекта, подразумевающий выход на международный уровень. В его рамках аналогично разрабатывается два рейтинга — провинций и компаний Баренц-региона.

Баренцев Евро-Арктический регион (сокращенно Баренц-регион) — самое большое по величине межрегиональное интеграционное объединение в Европе, существующее с 11 января 1993 года. В него входят 13 административных образований в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, расположенных вблизи Баренцева моря. Это важная площадка сотрудничества и одновременно территория активной конкуренции вокруг имеющегося ресурсного потенциала. Регион является базой для внедрения наиболее современных способов хозяйствования, в том числе разработки, добычи и переработки ресурсов. Не менее важным является и военно-стратегический статус Баренц-региона.

На форуме в Мурманске эксперты представили первый из двух баренц-рейтингов — "Полярный индекс Баренц-региона. Провинции". В основу методики его расчета легли три интегральных параметра: индекс человеческого развития, индекс человеческого счастья и индекс скорректированных эколого-экономических показателей.

В пятерку лидеров рейтинга вошли два лена Швеции Норботтен и Вестерботтен, российские регионы Мурманская область и Республика Карелия, а также губерния Норвегии Трумс.

"Мы обратили внимание именно на региональный аспект устойчивого развития Баренц-региона, сравнив провинции наших стран по целому ряду принятых на международном уровне показателей. Несмотря на то, что скандинавские страны опережают Россию по многим параметрам, по некоторым из них мы можем достаточно уверенно конкурировать с партнерами: например, размер экологического следа или степень удовлетворенности жизнью населения. По некоторым параметрам эколого-экономического индикатора российские регионы также конкурентоспособны", — рассказал руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке "Полярного индекса" профессор Сергей Никоноров.

Следующий этап в рамках проекта "Полярный индекс" — презентация рейтинга "Полярный индекс Баренц-региона. Компании".