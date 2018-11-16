Тема:
Арктика 1 час назад
"ПОРА" и МГУ представили рейтинг устойчивого развития Баренц-региона
15 ноября на VII Экологическом форуме "Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий" в Мурманске был представлен рейтинг устойчивого развития провинций Баренцева Евро-Арктического региона – "Полярный индекс. Баренц-регион".
"Полярный индекс" — совместный проект Экспертного центра "ПОРА" и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Ранее в рамках проекта были разработаны два рейтинга устойчивого развития российской Арктики: рейтинг регионов Арктической зоны РФ и рейтинг компаний, работающих на этой территории. Рейтинг устойчивого развития Баренц-региона — новый этап развития проекта, подразумевающий выход на международный уровень. В его рамках аналогично разрабатывается два рейтинга — провинций и компаний Баренц-региона.
Баренцев Евро-Арктический регион (сокращенно Баренц-регион) — самое большое по величине межрегиональное интеграционное объединение в Европе, существующее с 11 января 1993 года. В него входят 13 административных образований в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, расположенных вблизи Баренцева моря. Это важная площадка сотрудничества и одновременно территория активной конкуренции вокруг имеющегося ресурсного потенциала. Регион является базой для внедрения наиболее современных способов хозяйствования, в том числе разработки, добычи и переработки ресурсов. Не менее важным является и военно-стратегический статус Баренц-региона.
На форуме в Мурманске эксперты представили первый из двух баренц-рейтингов — "Полярный индекс Баренц-региона. Провинции". В основу методики его расчета легли три интегральных параметра: индекс человеческого развития, индекс человеческого счастья и индекс скорректированных эколого-экономических показателей.
В пятерку лидеров рейтинга вошли два лена Швеции Норботтен и Вестерботтен, российские регионы Мурманская область и Республика Карелия, а также губерния Норвегии Трумс.
"Мы обратили внимание именно на региональный аспект устойчивого развития Баренц-региона, сравнив провинции наших стран по целому ряду принятых на международном уровне показателей. Несмотря на то, что скандинавские страны опережают Россию по многим параметрам, по некоторым из них мы можем достаточно уверенно конкурировать с партнерами: например, размер экологического следа или степень удовлетворенности жизнью населения. По некоторым параметрам эколого-экономического индикатора российские регионы также конкурентоспособны", — рассказал руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ по разработке "Полярного индекса" профессор Сергей Никоноров.
Следующий этап в рамках проекта "Полярный индекс" — презентация рейтинга "Полярный индекс Баренц-региона. Компании".
Ранее по теме
-
Эксперты обсудили развитие инфраструктуры Арктики1 сутки назад
-
Эксперты "ПОРА" обсудили спасение краснокнижных животных в Арктике15 суток назад
-
Эксперты "ПОРА" обсудили применение искусственного интеллекта в Арктике29 суток назад
-
В Норильске открыли первый в России просветительский центр "Белый мишка"1 месяц назад
-
Журналистам показали экологические тропы Севера1 месяц назад
-
Эксперты выяснили, какие профессии будут востребованы в Арктике1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks
- Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко
- Совфед пригрозил закрыть Азовское море для украинских судов
- Грачева, отрубившего жене руки, приговорили к 14 годам
- В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК
Самое читаемое
-
Главврач роддома запретила давать младенцу дорогое лекарство, он умер
- Опубликовано видео нападения насильника на 10-летнюю девочку в Красноярском крае
- От осложненной пневмонии скончался известный музыкант
- Как устроен бизнес на крашеных животных?
- Сын знаменитого актера больше не скрывает свою гомосексуальность
Авто.Вести.Ru
-
В России запретили продажи "китайца" Chery по итогам краш-теста
- Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой
- Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- Вот как будет выглядеть первый супер-кроссовер Aston Martin
- В России стартовали продажи нового Subaru Forester
Вести.Экономика
-
Глава ФРС Пауэлл пообещал дальнейшее повышение ставок
- Курс биткоина рухнул до минимума с 2017 г. История криптолихорадки уходит в прошлое?
- Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире
- Нефть: 12 дней падения. Есть ли свет в конце тоннеля?
- 5 американских техногигантов потратили $116 млрд репатриированного капитала на обратный выкуп акций
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
Чем опасен диагноз по интернету и зачем нужно ходить к врачам
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Недосып приводит к гормональному дисбалансу и обезвоживанию
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
Вести в 20.00
-
Тереза Мэй - капитан тонущего судна
- Мигранты лезут на американский забор
- Театральный скандал в Москве
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену
- На ТТК загорелся грузовик с газовыми баллонами
- В Москве прохожие не дали эвакуировать машину с собакой внутри
- Новая эстакада свяжет две ключевые московские трассы
- На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый сосед: у ближайшей к Солнцу одиночной звезды обнаружена суперземля
- От атак иммунной системы матери плод защищают клетки-"миротворцы"
- Подо льдом Гренландии обнаружен огромный метеоритный кратер
- Скорость ходьбы человека поможет спрогнозировать проблемы со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения