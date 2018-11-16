Тренер "молодежки" Брагин: определяющим стал пятый матч

После завершения традиционной суперсерии встреч молодежных хоккейных сборных России и Канады, в которой россияне выиграли с общим счетом 4:2, тренер нашей команды Валерий Брагин отметил, что решающей стала победа в пятом матче над соперниками из юниорской Лиги штата Онтарио – 5:1.

"Именно в этой игре хоккеисты поняли, как играть правильно, и продемонстрировали полную самоотдачу, — сказал тренер. В плане тактики действовали правильно, много терпели и справились. В шестом матче мы рассчитывали увидеть то же самое и у нас все получилось".

"Победа отняла много сил, поэтому в физическом плане было непросто. Особенно против сборной Лиги Квебека (4:0). Соперник даже отменил игровой день в своем турнире для целенаправленной подготовки к матчу с нами, поэтому превосходил нас в свежести, тем важнее было посмотреть на наших игроков в таких непростых условиях", — отметил Брагин.

Оценивая не слишком удачный старт нашей "молодежки" в серии – два поражения в трех встречах, — наставник сказал: "Вообще-то мы каждый матч играем на победу вне зависимости от обстоятельств. Но так вышло, что после трех стартовых встреч мы выиграли три оставшиеся. И пятая стала во многом определяющей".