На аукционе продали номер с машины Виктора Цоя

За 2 миллиона рублей с молотка ушел номер с "Москвича" музыканта Виктора Цоя, на котором он разбился. Лот ушел с торгов по стартовой цене. За 2 миллиона 600 тысяч на аукционе была продана доверенность на управление машиной.

Глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров представил на торги также рисунок на записке, адресованной рок-музыканту Вячеславу Бутусову, и свидетельство о смерти Виктора Цоя. Они не были проданы, сообщает ТАСС. Что не удивительно: ведь фанаты группы "Кино" считают, что "Цой жив".

На "Москвиче-2141" основатель и лидер группы "Кино" Виктор Цой возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. У моста его машина столкнулась с двигавшимся навстречу междугородным автобусом "Икарус". Это случилось 15 августа 1990 года. Музыкант погиб. Виктора Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде.

Проданный за 2 миллиона номерной знак нашли, разбирая старый гараж в Юрмале.

В конце сентября с аукциона были проданы паспорт и записная книжка Виктора Цоя. За паспорт покупатель заплатил 9 миллионов рублей, за записную книжку — 3 миллиона рублей.