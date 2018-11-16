Экс-глава СБУ предрек поражение Украине в случае войны с Россией

Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек поражение Украине в случае войны с Россией, передает РИА Новости.

В эфире одного из местных телеканалов Смешко заявил, что Украина не может показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил.

По его словам, сейчас Украина может статично держаться против группирований, которые выступают в Донецке и Луганске.

При этом Смешко заявил о неэффективности расходов на военный бюджет страны. По его словам, в США ежегодно на оборону выделяются лишь 1,5-2 процента ВВП, а на сайте Конгресса расписано, на какие закупки тратились деньги "до последнего цента". При этом в проекте бюджета Украины на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3 процента, однако, на что они тратятся, не известно.