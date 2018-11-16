ММА. Соперником Шлеменко станет немецкий боец Йонас Билльштайн

В преддверии турнира RCC по смешанным единоборствам, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге, стал известен соперник известного российского средневеса Александра Шлеменко. Вместо травмировавшегося британца Скотта Асхема против россиянина выйдет немец Йонас Билльштайн.

Билльштайн, котррому исполнилось 27 лет, экс-боец американской Лиги Bellator, также он провел два поединка в ACB, сообщает ТАСС. В сентябре Йонас выиграл титул чемпиона в среднем весе по версии Cage Warriors. Всего в ММА немец выиграл 20 боев при пяти поражениях и одном ничейном результате. В активе Шлеменко 56 побед и 12 поражений.