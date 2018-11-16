Двух бывших руководителей "красных кхмеров" осудили на пожизненное за геноцид

В Камбодже вынесен приговор двум бывшим высокопоставленным функционерам режима "красных кхмеров". 92-летний главный идеолог "Демократической Кампучии" Нуон Чеа и 87-летний бывший президент страны Кхиеу Самфан признаны виновными в геноциде своего народа и приговорены к пожизненному заключению, передает ТАСС.

В 2014 году они уже были признаны виновными в преступлениях против человечности и также приговорены к пожизненному заключению.

Международный трибунал под эгидой Организации Объединенных Наций был учрежден для расследования преступлений диктатора Пола Пота и его ближайших соратников еще в 2003 году. За время их нахождения у власти с 1975 по 1979 год от репрессий, каторжного труда, голода и болезней погибли 2,5 миллиона человек.