Суд развел Евгения Петросяна и Елену Степаненко

Хамовнический суд Москвы расторг брак между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. "Мы считаем это маленькой, но важной победой", — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Отныне, добавил защитник телеведущего, Евгений Петросян официально стал холостяком. По его словам, Елена Степаненко всячески затягивала бракоразводный процесс. Дополнительную информацию внесла пресс-секретарь суда Ольга Мышелова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, удовлетворен иск о расторжении брака. Что же касается раздела имущества, то этот вопрос суд будет решать отдельно. Имущественный спор также будет решать Хамовнический суд.

Елена Степаненко ранее подчеркивала, что причиной развода стала измена мужа. Решить вопрос о разделе имущества 13 августа народному артисту РСФСР и заслуженной артистке России не удалось.