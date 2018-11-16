Российские конькобежки стали третьими на этапе Кубка мира в Японии

В японском городе Обихиро проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту. Женская сборная России стала призером командной гонки. Бронзовые медали завоевали Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова.

Россиянки пробежали дистанцию за 3 минуты 01,11 секунды​​​. На первом месте оказались японские конькобежки с результатом 2.57,80. Серебряные медали завоевали представительницы Нидерландов (3.00,130).

Эта медаль стала первой для россиянок в нынешнем сезоне, сообщает РИА Новости.