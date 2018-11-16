В мэрии опровергли информацию о якобы свободном доступе к личным данным клиентов МФЦ

Персональные данные в ГБУ МФЦ города Москвы обрабатываются в соответствии с требованиями закона. Так в столичной мэрии прокомментировали публикацию СМИ о якобы свободном доступе к личным данным клиентов в МФЦ, отметив, что информации о нарушениях не поступало, передает ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала статью, в которой говорится, что личные данные клиентов МФЦ абсолютно не защищены и хранятся на компьютерах с общим доступом.

Как сообщается, сотрудники газеты проверили ряд МФЦ в Москве и выяснили, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, не удалили файлы, а сотрудники МФЦ также не озаботились этим.