Умер русский Джими Хендрикс

Один из лучших гитаристов России Иван Смирнов отошел ко Господу. Так о смерти 63-летнего музыканта сообщил создатель компании Music Box Андрей Большаков. За несколько дней до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. Днем 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание. Причина смерти артиста не уточняется.

Гитарист Иван Смирнов также сам писал музыку, напоминает РИА Новости. В частности, он писал музыку для кино. Она звучит, например, в фильмах "Дом дураков" и "Бой с тенью-2".

Гитарист исполнял музыку в жанре этно-фьюжн в группе "Второе дыхание". Смирнов играл в ансамбле экспериментальной электронной музыки "Бумеранг".

Иван Смирнов играл в ВИА "Голубые гитары", а также был солистом джаз-рок-ансамбля "Арсенал". С 1990 года гитарист и композитор работал над собственными музыкальными проектами.

Критики называли Ивана Смирнова русским Джими Хендриксом. Он был самоучкой. Поступил в московскую музыкальную школу, но бросил ее. Затем поступил в музучилище, но тоже его бросил. Первые уроки игры на фортепиано ему дал композитор Владимир Дашкевич. Его вы знаете по музыке к фильмам о приключениях Шерлока Хомса и доктора Ватсона и многим другим.

Смирнов начинал играть вместе с Владимиром Кузьминым. Их группа называлась то "Отклонение", то "Твердый знак". Первый альбом Смирнова "Карусельный дед" появился в 1996 году. За Смирновым после этого закрепилась слава гитариста-виртуоза.