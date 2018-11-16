Женщина, напавшая на полицейских в Саратове, отделалась штрафом в 100 тысяч. Видео

Жительница Саратова получила штраф в размере 100 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, утром 24 июля 2018 года обвиняемая Костина находилась в машине со своим мужем, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские остановили машину, однако водитель заблокировал двери и категорически не желал идти на контакт с представителями закона. В этот момент супруга решила вмешаться в происходящее.

"Один из сотрудников полиции попытался открыть дверь, после чего из салона автомобиля вышла Костина и нанесла ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела", — говорится в сообщении ведомства.

Запись, сделанная одним из присутствующих, зафиксировала как 29-летняя женщина неоднократно оскорбляла полицейских и обещала им проблемы, а также набросилась на стража порядка.

В итоге, Костина признала свою вину и к ней была применена "мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей".

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, наказание за совершение подобного преступления составляет штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.