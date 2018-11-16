Только без ног. Мэйвезер проведет "облегченный" бой с Насукавой

Знаменитый американский боксер, непобедимый Флойд Мэйвезер все-таки решил выйти на поединок с японским мастером кикбоксинга и смешанных единоборств Тенсином Насукавой. Однако экс-чемпион мира заявил, что бой будет выставочным и в нем не будут разрешены удары ногами.

"Мы это сделаем, — цитирует Мэйвезера интернет-издание Tmz.Com. – Правила? Это будет небольшой выставочный бой по правилам бокса. Без ударов ногами. Я проведу с этим парнем в ринге девять минут. Это не будет официальный поединок".

"Все говорят о том, что я дерусь с маленьким парнем. Но эти люди ничего не понимают. Они просто говорят, что Флойд дерется ради денег. Это то же самое, если сказать, что Билл Гейтс или Уоррен Баффет делают что-то, чтобы получить деньги. Я уже много раз говорил: я не бедный. У меня куча денег. И это будет самый высокооплачиваемый выставочный бой в истории", — противоречит сам себе Флойд.

Как уже сообщали Вести.Ru, на минувшей неделе один из ведущих японских ММА-промоушенов официально объявил о бое Флойда против Насукавы на турнире 31 декабря в Сайтаме. Но через несколько дней Мэйвезер опроверг эту информацию. Оказалось, что, как и в бою с ирландцем Конором Макгрегором, американец не собирается принимать правила ММА, а готов только выступать по правилам бокса.