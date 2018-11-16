Вороны-хулиганки обстреливают москвичей камнями с крыши 40-этажного дома

Московский район Северное Чертаново фактически живет под обстрелом. Вороны бросают камни с крыши 40-этажного дома. Пока бьют по машинам, но прохожие всерьез опасаются за свои жизни. С чем связано странное поведение птиц?

Камень прямо с неба упал в двух метрах от трехлетней дочери местной жительницы Марины Назаровой. Она говорит, что уже готова покупать металлическую каску.

О том, что жена первым делом поднимает голову вверх, когда выходит из дома, говорит и другой местный житель — Сергей Блохин.

Жильцы этого громадного дома только успевают считать вмятины на своих машинах и менять лобовые стекла.

Глеб Соболевский рассказывает, что однажды подошел к своему автомобилю и увидел огромное отверстие, а весь салон внутри был в осколках стекла.

"Прошелся по машинам в том же ряду, смотрю: на двух-трех машинах тоже лежат камни на капоте", — рассказывает пострадавший автомобилист.

Еще одна местная жительница, стекло авто которой однажды оказалось разбитым, — Анна Гавриш. Она поначалу думала, что это местные жители или их гости разбили стекло бутылкой.

За ремонт автомобиля Анна заплатила тридцать тысяч. Вот только претензии предъявлять некому, ведь камнями с крыши кидаются не люди — вороны.

Журналисты, приехавшие по вызову местные жителей, поднялись на крышу жилого дома и увидели натянутую недавно сетку, под которой насыпан довольно крупный гравий.

По мнению жильцов, именно им бросаются вороны с сорокового этажа. Падая с такой высоты, камень не то что лобовое стекло — человека убить может.

Чего тут только не делали, чтобы отпугнуть птиц-хулиганок: по всей крыше наставили пугал, но их боялись только дети. А воронам — хоть бы что.

Орнитолог Вадим Мишин поясняет: так вороны развлекаются, валяют дурака, хулиганят.

"Одна из ворон показала пример, и другие стали ей подражать", — говорит он.

Не зря орнитологи называют ворон самыми умными птицами: они дразнят домашних животных, скатываются с крыши и залетают погреться.

С вороньим беспределом сталкивались даже в Кремле. Там птицы царапали купола позолоченных соборов, так что пришлось нанимать на службу пернатый отряд: филинов, ястребов и соколов.

У жителей Чертанова такой возможности нет, а сетку вороны-интеллектуалки быстро раскусят.