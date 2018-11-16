Россияне победили в командной гонке на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Российские конькобежцы оказались быстрее всех в командной гонке на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в японском городе Обихиро. Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Данила Семириков принесли сборной России первое золото в нынешнем сезоне.

Российские конькобежцы пробежали гонку за 3 минуты 41,260 секунды​​​. Второй результат дня показали представили Нидерландов (+0,88 секунды). В тройке призеров оказались и олимпийские чемпионы Пхенчхана норвежцы (+1,51), сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее российские конькобежки заняли третье место в командной гонке. Этап Кубка мира в Японии завершится 18 ноября.