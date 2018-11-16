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Антропология 7 минут назад
С неандертальцев сняли клеймо "жестоких головорезов"
В "школе каменного века" древние люди научились многому: изготавливать сложные орудия, пользоваться инструментами, проводить хирургические операции и жестокие ритуалы.
Считалось, что неандертальцы освоили технику ближнего боя на отлично. Антропологи долгое время были уверены в том, что представители вида Homo neanderthalensis отличались особой жестокостью, а их жизнь была полна насилия.
Однако новая работа немецких учёных из Тюбингенского университета ломает этот стереотип.
Специалисты поясняют: предыдущие выводы об агрессивном социальном поведении неандертальцев были сделаны на основе осмотра и изучения их останков. Действительно, на костях и черепах этих гоминидов было найдено множество следов травм и ранений. По сравнению с останками сапиенсов, у неандертальцев наблюдалось намного больше повреждений в районе шеи и головы.
Но никто не интересовался, как эти боевые раны были получены.
Напомним, что "кузены" человека разумного жили на Земле во времена последней ледниковой эпохи (оледенения, начавшегося около 110 тысяч лет назад), а значит, вероятность несчастного случая или получения травмы была высокой. Кроме того, неандертальцы питались в основном мясом, так что им приходилось сталкиваться с опасными животными, в том числе крупными.
Поэтому в ходе новой работы исследователи решили более подробно изучить повреждения, полученные неандертальцами, и сравнить их количество и характер с повреждениями на останках сапиенсов.
Команда под руководством палеоантрополога Катерины Харвати (Katerina Harvati) проанализировала данные предыдущих работ, в которых описывается более 800 фрагментов черепов, найденных в Европе. Возраст останков составлял от 80 до 20 тысяч лет.
В первой группе было 295 неандертальских фрагментов, во второй – 541 фрагмент черепов Homo sapiens. Среди изученных экземпляров лишь 39 имели признаки повреждений: 14 и 25, соответственно. Таким образом, коэффициент травматизма составил 5% для обоих видов.
"Распространённость черепно-мозговых травм на уровне популяции сопоставима между неандертальцами и ранними людьми [разумными]. Можно полагать, что жизнь первых была не более опасной, чем жизнь вторых", — отметила Харвати в интервью Gizmodo.
Она также сообщила, что в обоих случаях больше повреждений было найдено на останках мужчин, что логично, ведь они были главными добытчиками.
Примечательно, что из 14 неандертальских останков со следами травм 9 принадлежало гоминидам моложе 30 лет. Между тем в "человеческой группе" из 25 черепов лишь 7 принадлежало молодым. Исследователи полагают, что неандертальцы были более подвержены риску ранней смерти из-за перенесённых травм.
Вполне возможно, что эти данные свидетельствуют о различиях в социальном поведении, в частности, заботе о пострадавших.
Хотя у специалистов нет оснований полагать, что уровень "здравоохранения" среди неандертальцев был ниже, чем среди сапиенсов. Ранее, к примеру, было доказано, что неандертальцы использовали доисторические обезболивающие и антибиотики и знали о лечебных свойствах растений.
Объяснить наличие травм среди "неандертальской молодёжи" могло бы короткое детство и более быстрое взросление. Однако в 2017 году эта гипотеза была опровергнута: оказалось, что неандертальские дети росли и развивались примерно так же, как дети человека разумного.
Немецкие учёные намерены продолжить исследование. В частности, они отмечают, что пока не изучали никакие другие останки, кроме черепов. Кроме того, антропологи не работали непосредственно с останками, а полагались лишь на их описание.
Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других исследованиях, которые изменили репутацию неандертальцев. "Двоюродные братья" человека разумного были не такими примитивными, как считалось. Они, скорее всего, имели возможность разговаривать и хоронили усопших, имели ловкие руки и даже пользовались зубочистками. Кроме того, неандертальцы были эстетами: создавали украшения и старались сделать свои жилища более уютными.
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