Резолюция по Крыму: представителей ЕП, ОБСЕ и ООН пригласили на полуостров

Представители ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций могут приехать в Крым, чтобы оценить реальную ситуацию в регионе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов после того, как Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека.

"Я уже говорил, что подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне", — пояснил Аксенов, указав на то, что подобные документы откровенно игнорируют мнение самих крымчан.

По его мнению, подобная фальшивая забота о правах крымчан выглядит особенно лицемерной на фоне того, что происходит на территории самой Украины, где идет гражданская война, а инакомыслящих бросают тюрьмы.

Глава Крыма напомнил, что международных правозащитников уже неоднократно приглашали приехать в регион, чтобы они смогли дать объективную оценку.

"Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений. Тем не менее, наше приглашение остается в силе", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся в 2014 году. Более 90% проголосовавших высказались за воссоединение. После чего президент России подписал договор о принятии Республики Крым в состав РФ. Однако киевские власти до сих пор считают Крым своей оккупированной территорией.