"Мама, уже огонь на дороге! ": в Калифорнии русскоязычная девочка въехала в зону пожара

В Калифорнии не утихают лесные пожары. Штат выгорает уже больше недели, число жертв постоянно растет — к настоящему времени, подтверждена гибель более 60 человек. При этом свыше шестисот местных жителей пропали без вести.

Девочка, проживающая в Калифорнии, Каролина Проценко, сняла на видео свои приключения, которые ей довелось испытать, когда она со своей мамой ехала по одной из дорог штата.

Для мамы и ее дочери почерневшее небо и пламя, возникшее около трассы, оказались неожиданным сюрпризом: "Как, мы только что ехали этой дорогой?" Какое-то время женщина и ребенок ехали вместе с потоком, отчаянно молясь Иисусу о чуде и спасении, но в итоге девочка уговорила свою мать развернуться.

Автомобиль съехал на обочину и поехал по встречной полосе. Многие водители поступили также. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и аварий.

Видео, опубликованное Каролиной, быстро обрело популярность в социальных сетях. Их пользователи, преимущественно, выражают поддержку девочке, сообщившей, что она впервые в своей жизни почувствовала дыхание смерти, а также восхищающихся мужеством и храбростью ребенка и его матери.