Тренер "Химок" Барцокас: против "Реала" мы смотрелись вполне солидно

Греческий наставник баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас после очередного – шестого по счету, — поражения своих подопечных в Евролиге от мадридского "Реала" (74:79), тем не менее, отметил очень неплохую игру подмосковной команды в линии обороны. "Нужно верить в себя", — заключил тренер.

"Очень интересный матч для обеих команд, — цитирует Барцокаса официальный сайт "Химок". – Нам пришлось приспосабливаться к игре без Шведа [капитан "Химок" травмирован, — прим. ред.] и уделить особое внимание защите, при этом, не забывая и про нападение".

"Думаю, в защитном плане провели очень солидную игру, поскольку совсем непросто не дать "Реалу" набрать меньше 80 очков с их талантливым составом. Из их 79 очков два попадания были невероятными, я имею в виду броски Кэрролла и Фернандеса, особенно тяжелым был бросок Кэрролла", — сказал наставник.

"Мы создали много возможностей для открытых бросков, но при этом решили играть через Тавареша, через которого очень сложно забить, и все же упорно продолжали действовать через него. В связи с этим наш процент попаданий оказался таким низким. Обычно бросаем лучше, и если бы показали лучший процент, то вполне могли победить", — говорит греческий специалист.

"У нас новая команда, и нужно верить в свою работу и играть уверенно. Уверен, что с приездом Грина и возвращением Шведа будем конкурентоспособны в Евролиге", – заключил Барцокас.