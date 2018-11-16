Хамес Родригес вернется в "Реал" после двухгодичной аренды в "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Колумбии Хамес Родригес после окончания срока аренды вернется в мадридский "Реал", который владеет правами на футболиста. Руководство немецкой команды не планирует выкупать игрока у испанцев за 42 миллиона евро.

По информации издания Marca, в "Баварии" собираются омолаживать состав, поэтому 27-летний колумбиец не вписывается в концепцию развития мюнхенского клуба.

Напомним, что срок аренды Родригеса заканчивается летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник "Баварии" провел восемь встреч в чемпионате Германии, забив три мяча.