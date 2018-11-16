Полицейский в США застрелил мужчину, попытавшегося выхватить пистолет. Видео

Полиция города Маскоги, расположенного в штате Оклахома на Среднем Западе США, обнародовала кадры инцидента с летальным исходом, в котором приняли участие сотрудники правоохранительных органов.

По данным СМИ, в минувший понедельник, 12 ноября, стражи порядка прибыли в закусочную, чтобы задержать 36-летнего Эндрю Кана, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, связанных с домашним насилием.

Полицейский, оказавшийся в заведении общественного питания первым, надел наручники на одну руку подозреваемого, после чего оппонент стража порядка убрал свободную руку за спину.

По версии правоохранителей, Эндрю Кан извлек из кармана пистолет калибром 9 мм. В этот момент патрульный, державший его на прицеле, произвел три выстрела практически в упор.

От полученных ранений подозреваемый скончался.

С момента появления полицейских до начала стрельбы прошло около минуты.

Стражи порядка, принимавшие участие в инциденте, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время комиссия занимается изучением правомерности применения табельного оружия на поражение.